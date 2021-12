2021/12/25 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان die Welt für derartige Sachen aufmerksam zu finden, ist der Fehler offenbar my ownthe world no longer attentive to such subjects, the fault is clearly my own أذا لم أجد العالم , معنياً بعد بهذا النوع من الأمور , فمن الواضح أن الخطئية ستكون خطيئتي….ماركس 1858اليوم نقدم للقراء( 13 كتاباً بصيغة pdf) للذين يرغبون بقراءة ( ماركس) قراءة علمية وليس قراءة لاهوتية , وهذه الكتب جميعنا تتنا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأرشيف الغربي الحديث حول ماركس -14 - عبد الحسين سلمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأرشيف الغربي الحديث حول ماركس -14 - عبد الحسين سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).