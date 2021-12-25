بايدن في موقف محرج بعد تعرضة للاهانة عبر الهاتف

2021/12/25 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض الرئيس الاميركي جو بايدن الى موقف محرج عندما وجه اليه متصل أميركي إهانة الى عبر الهاتف.

جاء ذلك في لقاء عبر الفيديو بين الرئيس جو بايدن وزوجته جيل وقاما خلاله بالرد على اتصالات المواطنين من داخل البيت الابيض حيث خاطبه أحد المتصلين قائلا هيا بنا يا براندون وهي عبارة مشفرة يستخدمها أنصار دونالد ترمب لشتم الرئيس.

من جهته حاول بايدن تخطي الموقف عبر القول هيا بنا يا براندون أنا اوافق لكن بعض إمارات الدهشة ظهرت على وجه السيدة الأولى.

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