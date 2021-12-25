إندلاع حريق في مخزن وإنقاذ 4 مخازن تجارية في الشورجة

2021/12/25 | 12:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن مخصص لتجارة الألبسة داخل بناية تجارية وسط منطقة الشورجة قرب بناية الضمان.وأوضحت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى أربعة مخازن تجارية مجاورة لموقع …

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