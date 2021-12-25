2021/12/25 | 12:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت مفارز مديرية مكافحة الاجرام القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان :" ان مفارز مكتب الرصافة لمكافحة سرقة السيارات ضبطت سيارة مسروقة والقت القبض على السارق ، في حين القت مفارز مكتب مكافحة الاجرام في الدورة القبض على متهم بسرقة اكثر من (١٠) دراجات ضمن منطقة الدورة ، كما القت مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرامة القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسة ملايين دينار عراقي) مع مسدس من داخل احد الدور السكنية في مدينة الصدر شرقي بغداد"./انتهى9

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