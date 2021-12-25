طارق حرب لـ /نينا/ : المحكمة الاتحادية سترد الدعوى الخاصة بالغاء نتائج الانتخابات / موسع

2021/12/25 | 12:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ توقع الخبير القانوني طارق حرب ، ان ترد المحكمة الاتحادية ، في جلستها المقبلة ، الدعوى المقامة لالغاء نتائج الانتخابات ، وان تصادق على النتائج .وقال حرب في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" بعد ان ردت المحكمة الاتحادية الاسبوع الماضي ، الدعوى التي اقامها المرشح الفائز عن محافظة المثنى باسم خشان وبعض النواب الاخرين ، المطالبة بعودة مجلس النواب السابق الى العمل من جديد ، اتوقع ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي ستعقد يوم الاثنين قرارا برفض الدعوى الاخرى المقامة من شخصيات بالاطار التنسيقي واياد علاوي بالغاء نتائج الانتخابات ، وابطالها وردها ، وستصادق على نتائج الانتخابات ".واوضح حرب انه :" بعد مصادقة المحكمة الاتحادية يجب على رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب الى الانعقاد والاجتماع خلال 15 يوما " ، مؤكدا :" ان قرار المحكمة الاتحادية بات وقطعي وغير قابل للتمييز والاستئناف ولا اي شكل من اشكال الطعن فيه ".وكانت المحكمة الاتحادية قررت ختام المرافعة يوم الاربعاء الماضي وحددت يوم ٢٠٢١/١٢/٢٦ موعدا لاصدار القرار في الدعوى بعد الاستماع الى اخر دفوع وطلبات الطرفين في الدعوى المقامة من الاطار التنسيقي بشان نتائج الانتخابات"./انتهى9

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