2021/12/25 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية العراقية، يحيى آل اسحاق، اليوم السبت، ان بغداد اكدت استعدادها لتسديد كافة الديون التي بذمتها، فيما بين ان قيمتها تصل الى 7 مليارات دولار.
وقال إسحاق في تصريح صحفي، إن “غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز”، مبينا انه “لا توجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص […]
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وقال إسحاق في تصريح صحفي، إن “غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز”، مبينا انه “لا توجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: بغداد اكدت استعدادها لتسديد ديونها لطهران) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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