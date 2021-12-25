ايران: بغداد اكدت استعدادها لتسديد ديونها لطهران

2021/12/25 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية العراقية، يحيى آل اسحاق، اليوم السبت، ان بغداد اكدت استعدادها لتسديد كافة الديون التي بذمتها، فيما بين ان قيمتها تصل الى 7 مليارات دولار.وقال إسحاق في تصريح صحفي، إن “غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز”، مبينا انه “لا توجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص […]

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