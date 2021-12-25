2021/12/25 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإقدام شاب على حرق منزل عائلته إثر مشاكل عائلية في الناصرية.وقال المصدر لمراسل “المركز الخبري الوطني”، ان “شرطة المحافظة سجَّلت حادثةً غريبةً ، باقدام شاب على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاب يحرق منزل عائلته في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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