2021/12/25 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، السبت، القاء القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة سرقة سيارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 متهمين بالسرقة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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