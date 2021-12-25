نحو فضائية دينية عالمية - محمد عمارة تقي الدين

2021/12/25 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين السؤال الذي يطل برأسه من وحي هذا العنوان: هل نحن حقاً بحاجة لمنصة إعلامية ذات محتوى ديني متخصص، رغم هذا الكم الهائل من القنوات الدينية التي تسبح في الفضاء الإعلامي؟ الإجابة قولاً واحداً: نعم، فما نريده هو قناة إعلامية دينية على أن يجري بث إصدار منها باللغة الإنجليزية، تلك اللغة الأكثر انتشاراً، لتبصير الآخر بمخزون التراحم والتسامح والتعايش النائم في عمق النس ......





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