الصين تدرس مشروع قانون لمنع التمييز ضد النساء والتحرش الجنسي بهن

2021/12/25 | 13:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش نواب صينيون قوانين جديدة لمنع التمييز ضد المرأة في مكان العمل وكذلك التحرش الجنسي، وسط سلسلة من القضايا البارزة في الأشهر الأخيرة.وتتضمن مسودة قانون نُشرت الجمعة حظرا لذكر تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف وسؤال المتقدمات للوظائف … Readmore

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