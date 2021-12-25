مكافحة الإجرام تلقي القبض على 3 متهمين بالسرقة في مناطق متفرقة من بغداد

2021/12/25 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة الإجرام في بغداد، القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في العاصمة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه بعد توافر معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة عن وجود حادث سرقة عجلة ضمن قاطع المسؤولية، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد جهد كبير ومميز وبالطرق …

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