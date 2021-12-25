الخفاجي: القوات الأجنبية ستتواجد فقط في الأنبار واربيل

2021/12/25 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم السبت، ان مستشاري التحالف الدولي سيتواجدون في الأنبار وأربيل فقط

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ان مستشاري التحالف الدولي سيتواجدون في قاعدتي الاسد الجوية وحرير لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة والدعم الاستخباري واللوجستي والتجهيز والتسليح للقوات المسلحة.



واشار الى ان الحماية الامنية لمستشاري لهم ستكون من مسؤولية القوات الامنية العراقية وفق اتفاق الإطار الإستراتيجي.

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