مفوضية حقوق الانسان تحدد خمسة نقاط لعودة النازحين

2021/12/25 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت مفوضية حقوق الانسان في ديالى ،اليوم السبت، أن حسم ملف نهر الامام يمر بـ 5 نقاط اساسية.

وقال مدير المفوضية صلاح مهدي، أن 5 نقاط مهمة يجب توفرها لتأمين عودة نازحي قرى نهر الامام، وهي اجراء مصالحة حقيقية بينها وبين اهالي الرشاد واشراكهم في كل الجلسات الخاصة بملفهم وتشكيل نقاط مرابطة وتعويض المتضررين والنقطة الاهم هي الكشف عن هوية المتورطين بمجزرة الرشاد واعتقالهم من اجل اعطاء رسالة اطمئنان لكل الاطراف.

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