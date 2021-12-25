الحكيم: من الممكن تشكيل الحكومة خلال اسبوعين

2021/12/25 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ،اليوم السبت، عن امكانية تشكيل الحكومة المقبلة في غضون أسبوعين.

وذكر المكتب الاعلامي للحكيم ان الاخير دعا خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح في عدد من كنائس بغداد الى الإسراع بتشكيل الحكومة لتكون البلاد أمام فريق حكومي يعرف أنه مسؤول عن إدارتها وليبدأ بتنفيذ الخطط والمشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين مشددا على ضرورة ان تتفق جميع القوى الفائزة على برنامج حكومي تقتنع به وتتحمل مسؤوليته وتكون شريكة بالحكومة لتعلن ذلك بشكل واضح أمام الشعب، لتبقى الأطراف السياسية غير المقتنعة بالمشاركة في خانة المعارضة أو الممانعة.

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