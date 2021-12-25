ترتيبات سودانية لإعادة سفراء للخدمة

2021/12/25 | 13:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت مصادر موثوقة عن ترتيبات لإعادة السفراء الذين تم إعفاؤهم من الخدمة، عقب قرارات القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت المصادر، لصحيفة “السوداني”، إنه من المُتوقّع صدور القرار خلال اليومين القادمين.

وكان البرهان أعفي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سفراء السودان في الولايات المتحدة وبلجيكا وقطر والصين وفرنسا وسويسرا من مناصبهم، لرفضهم قراراته والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارىء.

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