2021/12/25 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي مهنئًا بميلاد المسيح: متمسكون بقيم التعايش والتسامح رغم التحديات المركز الخبري الوطني.

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