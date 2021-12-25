لهذه الشريحة .. ممثل المرجعية يوجه بتخصيص مقعد دراسي (مجاني) في الكليات التابعة للعتبة الحسينية

2021/12/25 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المستشارية القرآنية في الأمانة

العامة للعتبة الحسينية المقدسة عن

حصول موافقة المتولي الشرعيِّ للعتبة

المقدسة على تخصيص مقاعد دراسية مجانية

في الجامعات التابعة للعتبة الحسينية

لحفاظ القرآن الكريم

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