الرئيس يتبرع للشعب الأمريكي..!!

2021/12/25 | 13:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب/سمير داود حنوش على الأغلب من يقرأ هذه السطور لن يستوعب أحداث ذلك الزمن البعيد القريب ربما لأن الذاكرة لن تسعفه أو قد تكون أحداث ذلك الزمن حدثت قبل ولادته.في كل الأحوال هي حكايات ماتبّقى من ذكريات لازالت معلّقة … Readmore

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