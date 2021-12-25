2021/12/25 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صدقت محكمة التمييز الإتحادية، قرار مجلس نقابة المحامين العراقيين بشأن رفض طلب إعادة أحد المشطوبين بسبب إساءاته.

ظهرت المقالة التمييز الإتحادية تصدق قرارا لمجلس نقابة المحامين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التمييز الإتحادية تصدق قرارا لمجلس نقابة المحامين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التمييز الإتحادية تصدق قرارا لمجلس نقابة المحامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).