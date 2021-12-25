مسؤول: مليونا سائح وصلوا اربيل هذا العام

2021/12/25 | 13:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "من المرجح أن يتجاوز العدد مليوني سائح مع عطلة رأس السنة".

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