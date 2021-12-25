الكاظمي يهنئ بمناسبة ميلاد المسيح

2021/12/25 | 13:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت الشعب العراقي والمسيحيين في ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام).وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أسمى التهاني إلى كل العراقيين، وخصوصاً المسيحيين منهم والإنسانية جمعاء بذكرى ميلاد سيدنا المسيح".وأضاف أن "هذه الذكرى المجيدة تدفعنا إلى المزيد من التمسك بقيم التعايش والتسامح والأخوة تحت سقف وطننا العراق الذي يحميه ويبنيه جميع أبنائه رغم التحديات الكبيرة".

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