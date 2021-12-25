2021/12/25 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن امين بغداد المعمار علاء معن عن اقامة مهرجان احتفالي مساء السبت احتفاءاً بإنجاز زقاق المتنبي ضمن مشروع نهضة بغداد.

وذكر بيان لأمانة بغداد ان الاحتفال، الذي سيكون برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيشهد الاعلان عن إطلاق امانة بغداد مشروع تطوير مهم جديدا في بغداد، بالإضافة الى فعاليات مختلفة دعما لمبادرة حماية الابنية التراثية في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرنفال احتفالي برعاية الكاظمي لافتتاح زقاق المتنبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرنفال احتفالي برعاية الكاظمي لافتتاح زقاق المتنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).