2021/12/25 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الطبيب السعودي خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب من مخاطر ما يعرف في المملكة بـ"الشاي الملغم"، الأمر الذي ربطه بعض المغردين بمسلسل رشاش.

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