طهران تجري تعديلاً على منح تأشيرات الزيارة والسياحية بين إيران والعراق - عاجل

2021/12/25 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت السفارة الايرانية في العراق، اليوم السبت، عن إجراء تعديلات على منح تأشيرات الزيارة والسياحية بين إيران والعراق.

وقالت السفارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا، لم يطرأ أي تغيير على إصدار تأشيرات الزيارة والسياحية بين إيران والعراق".

وأضافت أن "عملية إصدار التأشيرات للمواطنين العراقيين المحترمين سيكون وفق الاجراءات السابقة، وذلك حسب التعليمات المرسلة ومراعاة البروتوكولات الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت السفارة في بيانها ان التأشيرات وستكون ممكنة فقط للفئات التالية

1- الاشخاص المتزوجون من نساء ايرانيات

2- الابناء الذين هم اب عراقي وأم ايرانية

3- التجار والمستثمرين

4- الأشخاص الذين لديهم تأشيرة للعلاج الطبي بشهادة من إيران

5- مرضى الحالات المستعصية من الذين تلقوا العلاج سابقا في ايران

واكدت على انه "بخلاف ما تم تحديده من استثناءات، لايمكن اصدار تأشیرات الزيارة والسياحة بسبب تفشي فايروس كورونا".

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