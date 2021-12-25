كردستان تعلق على تصريح وزير المالية بشأن تسريح الموظفين

2021/12/25 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، اليوم السبت، أن المواطنين يجب أن لايتحملوا أخطاء الحكومات المتعاقبة.

وقال عبد الله في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "ليس ذنب الموظف وجود فساد في السلطة وعدم جود تخطيط حكومي".

وأضاف أنه "منذ سنوات والعالم كله يقول بإن الطلب على النفط سينخفض إلى مستويات متدنية، وبالتالي يجب الاستعدادلهذه المرحلة عبر الاعتماد على مدخولات جديدة مثل الصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى".

وكان وزير المالية علي علاوي قد أشار في تصريح له بأن العراق سيقوم بتسريح موظفيه بعد 10 سنوات.

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