الكاظمي بعيد میلاد السيد المسيح : هذه الذكرى المجيدة تدفعنا الى المزيد من التمسك بقيم التعايش والتسامح والاخوة

2021/12/25 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقيين ، وبالاخص المسيحيين ، باعياد ميلاد السيد المسيح .وقال الكاظمي في تغريدة على / تويتر /:" اسمى التهاني الى كل العراقيين، وخصوصا المسيحيين منهم ، والانسانية جمعاء بذکری میلاد سيدنا المسيح ".واضاف :" هذه الذكرى المجيدة تدفعنا الى المزيد من التمسك بقيم التعايش والتسامح والاخوة تحت سقف وطننا العراق ، الذي يحميه ويبنيه جميع ابنائه رغم التحديات الكبيرة"./انتهى9

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