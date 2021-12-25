وقف عمل سفينة حربية تابعة للبحرية الامريكية جراء تفشي كورونا

2021/12/25 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ علقت سفينة حربية تابعة للبحرية الامريكية انتشارها في امريكا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما قالت البحرية .وظلت سفينة القتال "يو إس إس ميلووكي" في ميناء بحري بخليج غوانتانامو، حيث كان مقررا أن تقوم بإحدى الزيارات.وبدأت السفينة رحلة انتشارها من مايبورت غرب فلوريدا، في الرابع عشر من كانون الاول، وكانت متوجهة إلى منطقة القيادة الجنوبية للولايات المتحدة.وقالت البحرية في بيان إنه "جرى تطعيم طاقم السفينة بنسبة مئة بالمئة وأن جميع الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد–19 تم عزلهم على متن السفينة بعيدا عن أفراد الطاقم الآخرين".ولم يتم الكشف عن عدد أفراد الطاقم الذين ثبتت إصابتهم، علما بأنه يتألف من أكثر بقليل من مئة فرد.وقالت البحرية :" ان جزءا من المصابين يعانون من اعراض خفيفة، ومن غير المعروف حتى الآن السلالة التي اصيبوا بها "./ انتهى9

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