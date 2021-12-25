2021/12/25 | 13:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي مهنئاً بميلاد المسيح: ذكرى تدفعنا للمزيد من التمسك بقيم التعايش والتسامح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/25 | 13:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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