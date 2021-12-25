2021/12/25 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هنأ وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق اول أحمد طه ابو رغيف، المسحين بذكرى مولد سيد المسيح (عليه السلام).وقال ابو رغيف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “أجمل التهاني والتبريكات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “زائر الليل” يهنئ بمناسبة ميلاد المسيح المركز الخبري الوطني.

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