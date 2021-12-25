منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترصد انتهاكات لوقف إطلاق النار بشرق أوكرانيا

2021/12/25 | 13:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو أن الوضع لم يهدأ بعد في شرق أوكرانيا بعد محاولة جديدة لوقف إطلاق النار.

وتحدثت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليلة الجمعة/السبت عن أكثر من 200 انتهاك في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وتستند هذه المعلومات إلى عمليات رصد تمت أول أمس الخميس، وسبق ذلك اتفاق أطراف النزاع على العودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل عام ونصف.

وأعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم السبت أن الجانب المعادي خرق الاتفاق خمس مرات في اليوم السابق، وأصيب جندي.

ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل حتى الآن.



وقبيل عيد الميلاد (الكريسماس)، دعت ألمانيا وفرنسا، بصفتهما وسطاء، إلى “الالتزام الكامل” بوقف إطلاق النار.

والصراع في شرق أوكرانيا مستمر منذ عام 2014، ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، لقي أكثر من 13 ألف شخص حتفهم هناك حتى الآن.

وتثير التقارير التي تتحدث عن استعدادات روسية لغزو أوكرانيا مخاوف دولية منذ أسابيع.



وقد نفت روسيا صحة هذه التقارير.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”، أفاد الجيش الروسي اليوم السبت بأن أكثر من ألف جندي أجروا بدبابات ومروحيات مناورة بالقرب من فارونيش على الحدود مع أوكرانيا.

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