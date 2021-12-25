واسط.. قرية حدودية تدفع ثمن الحرب

2021/12/25 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت المساحات الخضراء والأراضي

الزراعية بقرية الطعان الحدودية في

محافظة واسط، من مصدر مهم للزراعة

والرعي إلى مكان يهدد بالموت بعد أن

تحولت تلك المرابع الخضراء إلى حقول

ألغام تبث الرعب بين المواطنين.

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