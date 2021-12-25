من بينها كربلاء.. الشرطة المجتمعية توقف 4 محاولات ابتزاز الكتروني في 3 محافظات

2021/12/25 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ان

الشرطة المجتمعية توقف ٤ محاولات

ابتزاز الكتروني في ثلاث محافظات.





وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "أوقفت مفارز الشرطة

المجتمعية في دائرة ال

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