2021/12/25 | 13:37 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ان
ابتزاز الكتروني في ثلاث محافظات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينها كربلاء.. الشرطة المجتمعية توقف 4 محاولات ابتزاز الكتروني في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الشرطة المجتمعية توقف ٤ محاولات
ابتزاز الكتروني في ثلاث محافظات.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون
الخبرية، انه "أوقفت مفارز الشرطة
المجتمعية في دائرة ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينها كربلاء.. الشرطة المجتمعية توقف 4 محاولات ابتزاز الكتروني في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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