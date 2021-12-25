العتبة الحسينية تحدد موعد الاحتفال بإنجاز المرحلة الثانية لمشروع صحن العقيلة زينب (ع)

2021/12/25 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن

موعد الاحتفال بإنجاز المرحلة الثانية

والشروع بالمرحلة الثالثة (الاخيرة) في

مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام).

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية

والفنية المهندس حسي

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