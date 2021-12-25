الكشف عن أحفورة لمخلوق بحري عملاق جاب الكوكب قبل ملايين السنين

2021/12/25 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون عن أحفورة وهي عبارة عن جمجمة تعود لنوع من الزواحف البحرية العملاقة يقدر طول جسمه بأكثر من 17 مترًا ووزنه 45 طنًا، وذلك في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة.

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