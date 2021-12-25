بالصور.. القوات الأمنية ترسم لوحة الامن للمحتفلين بذكرى مولد السيد المسيح

2021/12/25 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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عزفت كنائس العاصمة بغداد لحن المحبة والسلام في ذكرى مولد السيد المسيح عليه السلام.

واظهرت صورا حصلت عليها السومرية نيوز، قيادات امنية رفيعة وقوات من الامن ترسم لوحة الامن للمحتفلين في هذه الذكرى العطرة.

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