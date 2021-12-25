احباط اربع محاولات إبتزاز في محافظات عدة من بينها كربلاء

2021/12/25 | 13:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز المجتمعية حددت المبتزين تمكنت من الوصول إليهم ومواجهتهم بأدلة الإدانة.

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