وفد أممي على الخط.. إحصائية صادمة بعدد ضحايا الألغام في واسط

2021/12/25 | 13:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدّمت دائرة شؤون الألغام العراقية إحصائية بعدد ضحايا الألغام على الشريط الحدودي في محافظة واسط.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير قسم التخطيط والمعلومات في دائرة شؤون الألغام أحمد عبد الرزاق، قوله، إنّ "الألغام المزروعة على الشريط الحدودي في واسط ـ مناطق بدرة وجصان وزرباطية ـ إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي تسببت بقتل وتعويق وإصابة نحو 4000 مواطن إلى جانب حرمان أراض تزيد مساحاتها عن 200 كيلومتر مربع من الاستخدام الزراعي، ما يتطلب تنفيذ حملة لرفع هذه الألغام وإزالة خطرها عن المواطنين والبيئة".

وزار وفد أممي برفقة دائرة شؤون الألغام العراقية قرية الطعان الواقعة في ناحية زرباطية الحدودية للإطلاع على حجم الأراضي الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية والأضرار الناتجة التي خلفتها الحرب "بغية إعادة الحياة الطبيعية إليها من جديد".

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة لشؤون الألغام بيرلود همر، إنّ "هذه الزيارة تعد الأولى للوفد الأممي والتي تهدف الى الإطلاع ميدانيًا على واقع التلوث نتيجة الألغام والمخلفات الحربية والاطلاع على احتياجات المنطقة، ووضع خطط لمعالجتها".

من جانبه، بيّن مدير عام دائرة شؤون الألغام في العراق، ظافر محمود، أنّ "الهدف من هذه الزيارة هو لتوجيه الاهتمام الدولي على هذه المناطق إضافة إلى دعم الحكومة المركزية لزيادة وتيرة إزالة الألغام لإعادة الحياة الطبيعية في القرية وتوفير مجالات آمنة للزراعة والرعي فيها".

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