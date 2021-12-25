(واع) تفتح ملف الفساد والرشى في مرور الكرخ وفق شهادات حية لمواطنين وسواق

2021/12/25 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

تحولت شوارع العاصمة بغداد ،خاصة في جانب الكرخ الى جحيم للعديد من أصحاب السيارات ،بعد أن حدّدت مديرية المرور دخول المركبات ذات الأحمال الكبيرة بأوقات محددة ،إلّا أن بعض منتسبي المرور في جانب الكرخ لم يلتزموا بهذه المواعيد، فالحكاية بدأت بعد أن تحول هذا القرار الى فرصة لتحقيق الأرباح وأخذ الأتاوات من أصحاب مركبات الحمل من أجل السماح لهم بالدخول في الأوقات غير المحددة وهو ما تسبب في زحامات مرورية كبيرة في جانب الكرخ ويقابله غياب تام لدور رجل المرور في منع تلك المركبات من الدخول الى وسط المدن ،لاسيما في التقاطع قرب محطة وقود حي العامل الذي يتطلب اجتيازه أكثر من نصف ساعة بسبب كثرة عجلات الحمل التي حصلت على فرمان مروري يسمح لها بالسير في أي وقت وفي أي مكان.

حكاية الابتزاز لم تنته بل إن أصحاب سيارات (الكيا) كانوا ضحية أخرى من ضحايا الابتزاز والرشى مثلهم مثل أصحاب المطاعم ،ناهيك عن المولات والمرائب العشوائية.



ملفات عديدة وشائكة وجميعها تصب في اتجاه واحد وعنوان واحد هو الفساد والابتزاز من قبل مديرية مرور الكرخ.

شكاوى عدة وصلت الى وكالة الأنباء العراقية (واع) من مواطنين وكسبة حملوا فيها مديرية مرور الكرخ مسؤولية تعاظم الفساد في قاطعها "وبشكل وصل لمستوى السرقة العلنية" حسب قولهم.

وقال المواطن (ع.م) الذي يعمل سائق (كيا): "اضطر كل صباح لتقديم مبلغ بقيمة تصل لـ 10 آلاف دينار لضباط المرور ،وغيري الكثيرون من السواق ممن يعملون على طريق ساحة عدن الذي يمر بحي العدل والجامعة في سبيل الوقوف لتحميل الركاب وضمان قوت يومهم".

ويضيف: "أنا وأقراني من السائقين أوصلنا صوتنا لمديرية الكرخ وقلنا إننا ندفع جباية دورية ،ورغم ذلك نجبر على دفع مبالغ إضافية ،لكن من دون أن نجد آذانا صاغية وعلاوةً على ذلك قيل لنا إن المبالغ الإضافية التي تدفع تتم بتوجيه من مدير مرور الكرخ بالرغم من أنها لا تؤيد بوصولات".

السائق (ف.ر) الذي يملك (كيا) لنقل الركاب كرر ذات الأمر ،لكن هذه المرة في تقاطع البياع موضحاً أن "تهديدات رجال المرور تجبره طوال فترات اليوم على دفع مبالغ مقابل السماح له بتحميل الركاب وإلا سيتم فرض غرامة (تكسر الظهر) بحسب قوله".

ويضيف أن هناك"معلومات حصلت عليها من أحد أقربائي في مديرية مرور الكرخ أشارت إلى أن تلك المبالغ وبالرغم من أنها لا تؤيد بوصولات تذهب لمكتب المدير وهو من يضغط شخصياً على ضباط المرور في الشوارع لأخذها دون وجه حق" وفق ما قال.

في جانب آخر، اشتكى أصحاب مطاعم من إجبارهم على دفع أموال مقابل السماح لعجلات الزبائن بالوقوف أمامها .

ويقول (س.أ) صاحب مطعم في بغداد إن "رجال المرور يأتون هنا ويقولون لنا إن هناك أوامر بمنع وقوف العجلات دون دفع مبالغ مالية شهرية للمديرية".

وأضاف أننا "نضطر للدفع لأن انزعاج الزبائن وعدم السماح لهم بإيقاف عجلاتهم سيدفعهم لعدم العودة للمطعم وبالتالي سنخسرهم ونتعرض لخسائر فادحة".

ويزيد أن "المديرية تجبرنا أيضاً على أخد مبالغ جباية من الزبائن كـ (كراجية) وتذهب الأموال لها" حسب قوله.

ولم يقف الأمر عند حدود الشكاوى، إذ وصلت وكالة الأنباء العراقية معلومات تشير إلى وجود فساد بملف صناعة اللوحات المرورية.

ويقول أحد المعنيين بالملف إن "مدير مرور الكرخ اللواء سامي كاظم التميمي نسق مع شركات تصنيع العلامات المرورية وتسلم رشى وزاد قيمة مبالغ التعاقدات بهدف الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة".

وأضاف أن "الموضوع يجب أن ينظر له بشكل عاجل من قبل وزارة الداخلية وتشكل لجنة تحقيق مع المسؤولين عن الأمر لبيان حجم الفساد فيه".

وزاد: إن "القضية لم تتوقف عند حدود الفساد، بل المحسوبية تتواجد أيضاً بأعلى مستوى وبرعاية مدير مرور الكرخ، إذ إن هناك حوادث أدت الى معاقبة منتسبين بالمرور لأنهم احتكوا بأشخاص مقربين من المدير ونقلوا لمناطق بعيدة من دون أن يسمع صوتهم".

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