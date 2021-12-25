السفارة الإيرانية تصدر تعليمات جديدة لسفر العراقيين إليها

2021/12/25 | 13:47 - المصدر: وكالة ناس

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تعليمات جديدة بخصوص السفر من العراق الى ايران

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أوضحت السفارة الايرانية في بغداد

في بيان صحفي

بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا لم يطرأ أي تغيير على إصدار تأشيرات الزيارة والسياحية بين إيران والعراق

وأضافت من خلال البيان أن عملية إصدار التأشيرات للمواطنين العراقيين

سيكون وفق الاجراءات السابقة وذلك حسب التعليمات المرسلة ومراعاة البروتوكولات الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا

ان التأشيرات وستكون ممكنة فقط للفئات التالية

1- الاشخاص المتزوجون من نساء ايرانيات

2- الابناء الذين هم اب عراقي وأم ايرانية

3- التجار والمستثمرين

4- الأشخاص الذين لديهم تأشيرة للعلاج الطبي بشهادة من إيران

5- مرضى الحالات المستعصية من الذين تلقوا العلاج سابقا في ايران

واكدت على انه بخلاف ما تم تحديده من استثناءات لايمكن اصدار تأشیرات الزيارة والسياحة بسبب تفشي فايروس كورونا.

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