قبيل تظاهرات جديدة في السودان.. قطع الإنترنت والهواتف وإغلاق الجسور

2021/12/25 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالتا رويترز وفرانس برس بقطع شبكة الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول في السودان، حيث تجوب قوات الأمن العاصمة الخرطوم وتغلق الجسور التي تربطها بضواحيها، بينما دعا معارضو السلطة العسكرية إلى تظاهرات السبت.

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