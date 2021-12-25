إثر خلافات عشائرية.. مسلحون يغتالون مواطناً في البصرة

2021/12/25 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أقدم مسلحون مجهولون على قتل مواطن ضمن صناعية قضاء الزبير في البصرة.

وقال مصدر امني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولي الهوية على قتل مواطن ضمن صناعية قضاء الزبير في البصرة، بسلاح نوع مسدس".

وأضاف ان " المعلومات الاولية تشير الى ان اسباب الحادث تعود لخلافات عشائرية".

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