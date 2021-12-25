المجتمعية توقف 4 محاولات ابتزاز الكتروني ببعض محافظات العراق

2021/12/25 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، إيقاف 4 محاولات ابتزاز الكتروني في بعض المحافظات.

وذكرت الشرطة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزها أوقفت (4) محاولات ابتزاز الكتروني مارسها مبتزون بحق (4) فتيات، (اثنان) منهما في محافظة الأنبار، وواحدة في كربلاء المقدسة وأخرى في العاصمة بغداد، حيث هدد المبتزون ضحاياهم الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".

وأضاف البيان: "هذا وتمكنت مفارز المجتمعية من تحديد المبتزين والوصول إليهم ومواجهتهم بأدلة الإدانة، كما اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، فضلا عن حذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

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