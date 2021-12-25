توجيه من قائد عمليات بغداد بشأن مواقع الاحتفال بأعياد الميلاد

2021/12/25 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجّه قائد عمليات بغداد احمد سليم بهجت، اليوم السبت، بشأن مواقع الاحتفال بأعياد الميلاد.وقال بهجت في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المسحيين رمز جمال بغداد وتنوعها وهم شركاءنا بالوطن والمواطنة، وفي هذا الشأن يؤازر البغداديون اخوانهم المسيحين في اعيادهم واحتفالاتهم بهذه المناسبة معلنين جميعاً عن وحدتهم ووطنيتهم التي تربطهم اواصر الاخوة والمحبة في عراقنا الحبيب".واكد على ضرورة "اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية اللازمة لخلق اجواء آمنة ومستقرة في كافة الأماكن التي ستقام فيها الاحتفالات بهذه الاعياد"، مشدداً على "توفير الحمايةً وكافة السبل التي من شأنها ان تقدم التسهيلات لأخواننا المسيح في ممارسة طقوسهم في مختلف مناطق العاصمة بغداد".

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