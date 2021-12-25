إيقاف محاولات إبتزاز الكتروني لفتيات في الأنبار وكربلاء وبغداد

2021/12/25 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، 4 محاولات ابتزاز الكتروني مارسها مبتزون بحق 4 فتيات (اثنان منهما في محافظة الأنبار، وواحدة في كربلاء وأخرى في بغداد).وأوضحت الشرطة المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المبتزين هددوا ضحاياهم الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو …

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