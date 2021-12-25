ايران : عملية تسديد المستحقات على العراق تجري بانسيابية

2021/12/25 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية - العراقية، أن عملية تسديد المستحقات المترتبة على العراق ، تجري بانسيابية، وفقاً للاتفاقيات المتوصل إليها بين البنكين المركزيين للبلدين.وذكر رئيس الغرفة، يحيى آل إسحاق، لموقع "إيبنا" التابع للبنك المركزي الإيراني، أن "غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لا توجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته ازاء السلع التصديرية".وأضاف آل إسحاق، أن "بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشكلات، حيث يجرى العمل على معالجتها"، مشيراً إلى أن "الجانب العراقي اعلن مؤخرا استعداده لتسديد ديونه كافة إلى إيران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز، وأن الاموال المترتبة على العراق تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار"./ انتهى8

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