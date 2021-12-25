مصرع ثلاثة اشخاص بينهم شقيقان في حادثي سير بديالى

2021/12/25 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم في حادثي سير منفصلين في ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان شقيقين لقيا حتفهما اثر تصادم مركبتهما بشاحنة على طريق كلار - خانقين شمال شرق بعقوبة ".وفي حادث آخر لقي شخص مصرعه في حادث دهس قرب قضاء الخالص ، شمال بعقوبة ./انتهى

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