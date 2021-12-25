2021/12/25 | 13:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت السفارة الايرانية في بغداد، اليوم السبت، تعليق اصدار تأشيرات السفر للعراقيين بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا، فيما استثنت خمس فئات من هذا القرار.وقالت السفار في بيان، ان “بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا لم يطرأ أي تغيير على إصدار تأشيرات الزيارة والسياحية بين إيران والعراق”، مبينة ان “عملية إصدار التأشيرات للمواطنين العراقيين سيكون […]

ظهرت المقالة باستثناء خمس فئات..



السفارة الايرانية تعلق اصدار تأشيرات السفر للعراقيين بسبب كورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باستثناء خمس فئات.. السفارة الايرانية تعلق اصدار تأشيرات السفر للعراقيين بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باستثناء خمس فئات.. السفارة الايرانية تعلق اصدار تأشيرات السفر للعراقيين بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).