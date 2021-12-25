2021/12/25 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية انتشارها في أمريكا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما قالت البحرية أمس الجمعة.وظلت سفينة القتال “يو إس إس ميلووكي” في ميناء بحري بخليج غوانتانامو، حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وقف عمل سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية جراء تفشي كورونا المركز الخبري الوطني.

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