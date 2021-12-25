الحوثيون يعلنون استهداف مواقع “هامة وحساسة” بالسعودية

2021/12/25 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، اليوم السبت، استهداف “مواقع هامة وحساسة في جيزان بالسعودية بثلاثة صواريخ بالستية”، مؤكدة أن الصواريخ “أصابت أهدافها”.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: “تمكنت القوة […]

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