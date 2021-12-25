2021/12/25 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، إيقاف اربع محاولات ابتزاز الكتروني في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت اربع محاولات ابتزاز الكتروني مارسها مبتزون بحق اربع فتيات، اثنان منهما في محافظة الأنبار، وواحدة في كربلاء المقدسة وأخرى في العاصمة بغداد، حيث هدد المبتزون ضحاياهم الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".

وتابع، "هذا وتمكنت مفارز المجتمعية من تحديد المبتزين والوصول إليهم ومواجهتهم بأدلة الإدانة، كما اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، فضلا عن حذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايقاف اربع حالات ابتزاز وتحديد هوية المبتزين في ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايقاف اربع حالات ابتزاز وتحديد هوية المبتزين في ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).